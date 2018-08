El president del Parlament: «El seu problema no és la independència, és la democràcia»

El president del Parlament, Roger Torrent, va acusar ahir Ciutadans de «perseguir el debat polític» a la cambra catalana i va denunciar: «El seu problema no és la independència, és la democràcia».

Ciutadans va presentar una «denúncia penal» davant la Fiscalia contra Torrent i la resta de representants de JxCat i ERC a la Mesa per un presumpte «delicte de prevaricació», en haver permès l'admissió a tràmit d'una moció «rupturista» de la CUP.

Des de Twitter va replicar Torrent: «Els mateixos que retiren símbols als carrers persegueixen el debat polític al Parlament. El seu problema no és la independència, és la democràcia».

En defensa dels quatre denunciats -Josep Costa i Eusebi Campdepadrós (JxCat) i Roger Torrent i Adriana Delgado (ERC)- ha intercedit el president de la Generalitat, Quim Torra, amb un missatge en Twitter.

«Al Parlament de Catalunya parlem. I discutim. I votem. De tot. És aquí on radica la sobirania del poble de Catalunya», va escriure el president, que es va posar al costat dels denunciats «per al que faci falta. I endavant, sempre endavant».

També a través d'un tuit, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va expressar «tot el suport» als quatre membres sobiranistes de la Mesa, ja que «alguns volen guanyar als tribunals el que no han aconseguit a les urnes».

De la seva banda, el vicepresident primer del Parlament, Josep Costa, va interpel·lar a través de Twitter el portaveu parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa: «Entenc que si sempre que no us agrada una decisió amenaceu amb querella, a la que fa 25 us veieu obligats a posar almenys una denúncia per no perdre credibilitat».

«Però això no canviarà que la Mesa del Parlament no pot prevaricar per haver permès un debat», ha al·legat Costa, que en un altre tuit va afegir: «Com diria Sèneca, l'única arma que tenen per fer-nos callar és la por. Si nosaltres no tenim por, ells no tenen poder. I ara ja no ens fan por».



El lloc de la sobirania

El president de la Generalitat, Quim Torra, va donar suport al seu homòleg del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, i als membres independentistes de la Mesa de la cambra catalana, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado, després que Ciutadans els hagi denunciat per prevaricació per permetre, a principis de juliol, la votació que va ratificar la declaració del 9-N del 2015 amb els vots de Junts per Catalunya, ERC i la CUP.

Torra va recordar a través de Twitter que al Parlament es parla, es discuteix i es vota «de tot», i va subratllar que és en aquesta institució «on rau la sobirania del poble de Catalunya».

El president de la Generalitat va donar les gràcies als quatre denunciats i es va posar al seu costat «pel que calgui». L'entrada a la popular xarxa social acaba amb el missatge: «I endavant, sempre endavant».