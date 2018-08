Ciutadans defensa l'avioneta que insta a retirar llaços grocs

El portaveu al Parlament de Cs, Carlos Carrizosa, ha declarat aquest dijous en roda de premsa que l'avioneta que insta a retirar llaços grocs "té un gran sentit" i ha assegurat que seguirà recorrent la costa catalana durant les principals hores del dia fins a finals de mes. Carrizosa ha fet aquestes declaracions després que ahir es posés en marxa aquesta iniciativa de la plataforma 'Espanya Ciutadana'. El portaveu de Cs considera que "és molt important la neutralitat de les institucions i dels carrers" i que aquesta avioneta ho demostra. A la pancarta es pot llegir "Les platges són de tots" i, segons el diputat, pretén transmetre "un missatge d'igualtat". En aquesta línia, el portaveu de Cs ha subratllat que en l'aparell "no hi ha símbols polítics" i que, per tant, no hi ha "invasió". Carrizosa creu que a presència de simbologia independentista als llocs públics fa baixar el turisme



Carrizosa ha criticat que els alcaldes de les ciutats portin pancartes i altres elements que no siguin "neutres" per tots els ciutadans. En aquest sentit, el diputat del grup taronja ha assegurat que ha disminuït un 50% el turisme nacional a Catalunya i ha afirmat que l'increment del 3% que han publicat alguns mitjans de comunicació són "xifres de les agències de viatges". En aquesta línia, Carrizosa ha assegurat que la baixada del turisme pot tenir dues causes: en primer lloc "la inseguretat", que, segons el diputat, "no para de créixer" i, en segon lloc, "la manca de neutralitat dels espais públics".



El portaveu ha criticat que partits com ERC, la CUP o responsables polítics com l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han fet "campanyes contra el turisme" i ha assegurat que per aquest motiu han baixat els visitants a la ciutat i que, a més, "estan perjudicant les butxaques d'aquells que es dediquen al sector turístic".L'avioneta que recorrerà les costes catalanes és una iniciativa de la plataforma 'España Ciutadana', que està vinculada amb el partit liderat per Albert Rivera.



A més, aquesta plataforma ha iniciat altres tipus d'iniciatives com per exemple les peticions impulsades a Change.org amb l'objectiu de reformar el sistema electoral per aconseguir que el vot de cada espanyol valgui el mateix i també que es necessiti un mínim del 3% del sufragi nacional per entrar al Congrés. Finalment, 'Espanya Ciutadana' ha impulsat una altra proposta que aborda la igualtat de treball en tot el territori sense distincions de llenguatge o d'ideologia.







? ¿Has visto ya nuestro mensaje recorriendo las playas de Cataluña?

?? Lo decimos por tierra, mar y aire: los espacios públicos #SonDeTodos.

???? ¡Únete a nuestra campaña! pic.twitter.com/YNaQCKMdpl — España Ciudadana (@ESPCiudadana) August 16, 2018