Ábalos diu que tenir polítics presos no ajuda a negociar els pressupostos

Ábalos diu que tenir polítics presos no ajuda a negociar els pressupostos

El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha dit avui que tenir polítics presos "no ajuda a res", tampoc a negociar els Pressupostos Generals de l'Estat i ha reconegut que és un element que "cal considerar i no treure-li importància".

En roda de premsa al final de l'Executiva Federal, la primera després de l'estiu, el responsable socialista ha assegurat que el Govern no orientarà la Fiscalia en el judici contra els polítics presos i ha insistit que "radicalitzar i tensar no ajuda" a normalitzar la situació a Catalunya, "ho complica més".

Ábalos també ha comentat que "els perjudicats sempre són els presos" i la millor forma de superar la situació és "assumir l'aplicació de la llei. No hi ha cap altra alternativa".

Preguntat si el Govern central contempla convocar eleccions en cas de no aconseguir suport als comptes públics, Ábalos ha assenyalat que la convocatòria d'eleccions és una atribució del president Pedro Sánchez però "si hi ha un partit preparat per enfrontar-les, és aquest".

"Els altres que demanen eleccions estan resant tots els dies perquè no n'hi hagi", ha precisat.

Sobre els pressupostos, Ábalos també ha afirmat que el Govern "no dóna la batalla per perduda" i ha informat que negociaran amb tots els grups "sense prejutjar" que no vagin a sortir.

Ábalos ha subratllat que la vocació del Govern de Sánchez no és seguir "ni amarrar-se al poder" i aquesta, ha dit, és la "gran diferència amb la dreta, que l'únic que va fer va ser vendre pressupostos que a l'hora de gestionar-los tenien molta publicitat i poques possibilitats".

"I per això van prorrogar", cosa que, segons ha dit Ábalos, no està en el punt de mira dels socialistes que només volen aprovar uns comptes que els permetin complir les seves polítiques socials.

El també titular de Foment s'ha referit a l'Estatut català, del qual ha destacat que "no s'ha votat, i és l'únic cas a Espanya", i ha demandat un marc jurídic que doni satisfacció "on la ciutadania pugui votar i se senti reconeguda".

Per això, ha assegurat que el més convenient avui per a Catalunya és un instrument jurídic "que doni cohesió i reflecteixi la majoria".

Respecte a la compareixença demà del president de Catalunya, Quim Torra, per anunciar el curs polític, Ábalos ha comentat que d'aquesta intervenció el Govern central espera "un missatge d'entesa i respecte a la legalitat" per acabar "amb el deliri".

Ábalos ha afegit que per donar per acabat aquest "deliri", l'única aposta és convivència i més autogovern.