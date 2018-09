Torra: «O resistim o ens conformem amb la por i l'exili»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va comparar la «nova cruïlla històrica» actual amb la de fa 300 anys, quan es va decidir entre «la submissió o la resistència a Felip V». «Ens cal decidir si davant les injustícies, les amenaces, la por, la violència, les presons i l'exili ens conformem o resistim i avancem», va manifestar en el discurs institucional amb motiu de la Diada. El president català va posar en valor que cada vegada que el poble català ha caigut s'ha tornar a alçar i a posar en marxa. En aquest context, va assegurar que ara Catalunya ho fa en un «combat democràtic i pacífic pels drets civils, socials i nacionals» sense abandonar mai «les banderes del diàleg, la pau i la paraula».

Torra va dedicar l'inici del seu discurs institucional a relatar què va passar al Palau de la Generalitat el juliol de 1713, quan es va produir una votació que «canviaria el curs de la història dels catalans». Davant la imminent arribada a Barcelona de les tropes borbòniques, es va convocar la Junta de Braços per prendre una decisió. Per 78 vots contra 45, es va optar per «resistir», segons va explicar el president de la Generalitat, per després afegir que llavors calia decidir entre «la submissió o la resistència a Felip V». Una situació que, segons Torra, és comparable amb la «nova cruïlla històrica» actual. En aquest sentit, va convidar els ciutadans a «desemmascarar la mentida quan faci falta» i mantenir sempre «el bon to i el somriure malgrat els insults i les humiliacions».

Aquest any, segons va explicar, es dedica la Diada de l'Onze de Setembre a la llibertat i va afegir que «la llibertat no fractura mai», sinó que «allò que fractura és la seva absència». Seguint amb el paral·lelisme de fa 300 anys, Torra va qualificar l'actual situació de «combat democràtic i pacífic pels drets civils, socials i nacionals». «Ens tornem a posar en marxa sense abandonar mai les nostres banderes del diàleg de la pau i de la paraula. No les abandonarem mai. Potser algú ho voldria i mira de provocar-ho. No ho aconseguirà. La paraula i el vot són les nostres eines», va dir.

Segons Torra, tots els catalans i catalanes s'han de trobar en la defensa de la democràcia i la llibertat tenint en compte que és l'únic «terreny fèrtil» sobre el qual pot créixer el benestar, la justícia i el progrés.