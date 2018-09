El Govern socialista pren la iniciativa. Si el president Torra va utilitzar el missatge institucional de la Diada per fer una crida a una mobilització massiva per demanar la llibertat dels polítics empresonats, el ministre Borrell no va esperar a veure els carrers plens per fer unes declaracions afirmant que preferia que ni els polítics ni els líders de les entitats estiguessin a la presó.

Els socialistes catalans ja s'havien pronunciat en aquesta direcció des de fa temps, però Borrell és avui un membre destacat del govern d'Espanya i representa la línia dura contra l'independentisme. Per això tenen especial significació les seves declaracions a la BBC en les quals – això sí, utilitzant el recurs d'afirmar que parla a títol personal- apunta que hi ha altres maneres de garantir que els processats responguin davant de la justícia. Unes hores abans, precisament des de la presó, el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras concedia una altra entrevista, en aquest cas a TV3, en la qual renunciava implícitament a la unilateralitat afirmant que no veu «dreceres»a la independència que no passin per un pacte i afegia que «per avançar, cal tenir el coratge de parlar clar i admetre on som i no on ens agradaria ser, i a partir d'aquí construir de nou aprenent dels errors comesos». Situades temporalment es podria pensar que les dues entrevistes formen part d'una seqüència, però encara és aviat per afirmar que unes declaracions són la conseqüència de les altres.

L'exconsellera Ponsatí va explicar que el procés ha estat una partida de pòquer en què l'independentisme institucional – partits i govern- han anat de «farol». En aquest casos, com també pot passar a partir d'ara, una de les principals dificultats és calibrar si els que estan a la taula disposen de garanties per cobrir les seves apostes.