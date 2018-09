Pere Vila assegura que cal seguir treballant per construir «un nou país»

La crida a continuar treballant per a la construcció «d'un nou país» i a no normalitzar la situació dels «presos i exiliats polítics» va marcar l'acte institucional gironí de commemoració de la Diada, en el qual van participar el Govern, la Diputació i l'Ajuntament. L'acte es va fer, enguany, al Pati de les Magnòlies de l'edifici de la Generalitat, i s'hi va exhibir el faristol amb el qual Carles Puigdemont va pronunciar el 28 d'octubre passat el darrer discurs institucional abans de marxar a «l'exili».

La jornada es va convertir en un homenatge a ell i a tots «els presos polítics i exiliats». Així ho va assegurar el delegat del Govern, Pere Vila, que va afirmar que el faristol vol demostrar que «no ens rendirem». «No podem normalitzar la situació dels companys a la presó, dels exiliats, de la gent investigada i perseguida, de la gent que va defensar les escoles l'1-O», va dir Vila. «Continuarem fent feina sense renúncies i sense por perquè el que estem construint, encara que en els darrers dies hi ha missatges contradictoris, és per a tothom», va afegir. En aquest sentit, va dir també que s'ha de «lluitar per fer un referèndum i ho hem de fer entre tots». «El Govern està preparat i la ciutadania està mobilitzada», va insistir.



«Línies vermelles»

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, per la seva banda, va afirmar que «hi ha homes i dones privats de la seva llibertat per defensar la nostra» i va dir que «en aquest procés que estem vivint cap a la independència l'Estat espanyol ha creuat moltíssimes línies vermelles». «Hi ha hagut i hi continua havent una persecució política i un intent clar d'alterar les majories parlamentàries, per no parlar de la persecució de la llibertat artística i d'expressió», va remarcar. Tot plegat, va dir, «no fa més que donar-nos arguments a favor de la construcció de la República» perquè «la independència és l'eina que tenim a l'abast per millorar la justícia social i garantir els recursos que necessitem». «La construcció de la República és l'única manera que tenim per fer un país modern», va reblar.

«En els propers mesos en què hi haurà judicis contra el nostre govern legítim veurem més clar que mai que només tenim dues opcions: seguir endavant amb el procés de construcció d'un nou estat o ens condemnem a seguir en un estat i una monarquia absolutament anacrònics», va afegir.

El president de la Diputació, Miquel Noguer, també va voler recordar els dirigents polítics i representants d'entitats empresonats i va animar a continuar sortint «massivament al carrer». «Us animo a caminar des de l'exili, des de les presons i des dels ajuntaments perquè tots som importants en aquest procés», va dir.