Torra admet que no pot obrir les presons, però assegura que no acceptarà una condemna dels presos

El president de la Generalitat, Quim Torra, va afirmar ahir que no pot obrir les presons catalanes perquè surtin els sobiranistes presos en cas que siguin condemnats pel Tribunal Suprem. Segons fonts del Govern, el president català ha afirmat que no té «la possibilitat d'obrir les presons» si són condemnats els sobiranistes presos. Va insistir que no acceptaria una condemna dels processats en el judici perquè considera que no van cometre cap delicte.