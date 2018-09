Condemnen a presó el mosso que va gravar 17 companyes al vestidor

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a un any de presó i a un altre d'inhabilitació l'agent dels Mossos d'Esquadra que va gravar 17 companyes seves mentre es canviaven amb una càmera que va instal·lar al vestidor de dones de la comissaria de Badalona. En la seva sentència, la secció cinquena de l'Audiència de Barcelona condemna l'agent per 17 delictes consumats de descobriment i revelació de secrets i li ha aplicat l'atenuant de confessió, atès que va admetre davant el tribunal haver instal·lat la càmera per gravar les seves companyes.

La sala ha rebaixat la condemna de l'agent fins a penes mínimes en aplicar-li, a més, els atenuants de dilacions indegudes, per la demora injustificada que ha patit el cas a tramitar-se als tribunals, i de reparació del dany, ja que va indemnitzar amb 60.000 euros en total a cadascuna de les 17 agents que va gravar.

La sentència obliga el processat a pagar una indemnització de 68.000 euros –4.000 per cada víctima– i condemna la Generalitat com a responsable civil subsidiària d'aquelles compensacions.

L'acusació particular exercida per les víctimes, que demanava vint anys de presó per al mosso d'esquadra, està estudiant si recorrerà la sentència, segons l'advocat que les representa, Albert Requena.

El condemnat, Ivan P., va reconèixer davant el tribunal que el jutjava que entre desembre del 2014 i juliol del 2015 va deixar diverses vegades una motxilla amb una càmera al seu interior al vestidor femení de la comissaria.