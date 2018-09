Dues conselleres del CAC dubten que el «Preguntes freqüents» sigui «neutral»

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) va avalar que la presentadora del programa Preguntes freqüents de TV3 dugués en una de les edicions una samarreta amb el rostre de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, perquè compleix amb les previsions del Llibre d'estil de la CCMA. L'acord del CAC va estar aprovat per tres vots a favor, tres en contra i el vot de qualitat del president, Roger Loppacher, va informar l'organisme regulador en un comunicat.

En el seu vot particular, el conseller Daniel Sirera es va mostrar sorprès que el CAC consideri irrellevant la samarreta amb el rostre de Puigdemont, i considera que era una clara presa de partit, i ha criticat la «befa» a Montilla en una secció del programa.

Les conselleres Eva Parera i Carme Figueras també van emetre un vot particular en considerar que el programa no manté la neutralitat pròpia d'un programa informatiu, atorga un pes més important a representants i entitats partidàries de la independència i la interacció del públic «amb aplaudiments sempre en una mateixa direcció política». Sobre la samarreta amb la cara de Puigdemont, les dues conselleres han considerat que comportava un «posicionament clar» de la presentadora i del programa sobre la seva eventual investidura, i van veure evident que infereix en l'espectador un posicionament determinat.

El CAC va actuar d'ofici per analitzar tres programes -del 27 de gener, 3 de febrer i 10 de febrer-, va determinar si existia una línia editorial de posicionament, si hi havia una presa de partit per part de la conductora, Laura Rosel, i els col·laboradors, el paper del públic i va analitzar l'edició en què la conductora duia la samarreta amb la cara de Puigdemont. El CAC també va rebre queixes sobre el mateix programa del Grup de Periodistes Pi i Margall, un eurodiputat i una ciutadana a títol particular.