Torra exigeix al Suprem que no endarrereixi la sentència per les eleccions

El president de la Generalitat, Quim Torra, va exigir ahir al Tribunal Suprem (TS) que no endarrereixi la sentència del cas del procés fins després de les eleccions municipals i europees de maig de 2019 argüint que no vol «condicionar» aquest procés electoral. En declaracions a l'agència Efe, Torra es va mostrar «enormement preocupat» per informacions periodístiques que apunten que el Suprem es planteja esperar que passin les eleccions de la primavera de l'any vinent per poder emetre la seva sentència.

«Volen deixar de fer política els jutges, per favor? Que facin la seva feina professionalment, que ja hem vist com de qüestionat està internacionalment, especialment a Europa, i que apliquin la justícia que hem hagut d'anar a buscar fora», va subratllar el president de la Generalitat. Torra va argumentar que el Govern ha de prendre les decisions que consideri oportunes «lliurement», i no en funció de si poden comportar conseqüències per als processats.

Preguntat per si la situació processal dels dirigents independentistes presos l'està condicionant, Torra va dirimir: «A mi no, i al meu Govern tampoc». Segons l'opinió del president de la Generalitat, «si la por i l'amenaça ens condicionessin, llavors tindríem un problema».