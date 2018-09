Catalunya tanca la millor campanya d'incendis forestals dels últims 15 anys

La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Montse Barniol, el director general del Cos d´Agents Rurals, Marc Costa, i el director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Manel Pardo, han presentat avui la Campanya d´Incendis de 2018, que s'ha tancat amb 115,72 hectàrees afectades per incendis forestals entre el 15 de juny i el 15 de setembre, segons dades de la Direcció General dels Agents Rurals i la Direcció General d´Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del DARP. L´inspector en cap dels Agents Rurals, Josep Antoni Mur, el cap de la divisió de Grups Operatius Especials de Bombers de la Generalitat, Miquel López, i el cap d´àrea del Grup d´Actuacions Forestals (GRAF), Marc Castellnou, també han assistit a la presentació del balanç. El 87% dels incendis han estat de menys d'una hectàrea. Aquestes xifres impliquen que la d´enguany ha estat la millor campanya d´incendis dels últims quinze anys. Tot i això, cal ser conscients que meteorològicament ha estat una campanya excepcional. Per això, la Generalitat fa una crida a no abaixar la guàrdia en els pròxims anys.

Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, aquest estiu es pot qualificar de càlid a la major part de Catalunya, només amb algunes excepcions al Pirineu i Prepirineu, on la temperatura mitjana ha resultat propera a la mitjana climàtica. Les anomalies han estat més marcades al litoral i prelitoral, on tots tres mesos han estat clarament càlids, però especialment a l´agost, quan s´han produït calorades que han afectat particularment aquests indrets.



En alguns punts del litoral i prelitoral, ha estat entre els més càlids de les darreres dècades, com en el cas del centenari Observatori de l´Ebre, al Baix Ebre, que disposa de registres des de 1905, on ha estat el segon més càlid, per darrere de 2003, i de l´Observatori Fabra, al Barcelonès, on ha estat el tercer estiu més càlid de tota la sèrie.

La precipitació presenta una distribució ben contrastada, amb àrees plujoses i seques, a diferència dels darrers dos estius, quan gairebé tot el territori va tenir dèficit de precipitació. Les àrees que es poden qualificar de plujoses es concentren sobretot al quadrant nord-est, litoral Central, Prepirineu oriental i punts del Pirineu. En alguns d´aquests sectors, ha estat l´estiu més plujós de les darreres dècades. A Ponent, prelitoral Sud, delta de l´Ebre, extrem nord del litoral i prelitoral central, litoral nord, i de manera més puntual en punts de la Catalunya Central i el Pirineu i Prepirineu, l´estació ha estat seca. A alguns indrets de la Ribera d´Ebre, i de manera més local a la Conca de Barberà, el Priorat o el Pla d´Urgell, l´estiu es pot qualificar de molt sec (quantitats recollides inferiors al 30% de la mitjana climàtica).

Aquestes dades meteorològiques han estat un element fonamental per a la reducció tant del nombre d´incendis com de la superfície cremada. D´una banda, les precipitacions continuades des de la primavera han estat un coixí important per evitar l´inici i la propagació dels incendis, i les condicions de temperatura i humitat relativa van ser en general moderades. A més, a partir del febrer es va produir un canvi de tendència respecte de la sequera que portàvem acumulada l´any 2017 i en anys anteriors. Cal tenir en compte que només s´ha produït un episodi de risc molt alt durant la primera campanya d´agost. El Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació no ha hagut d´activar el Nivell 3 de Pla Alfa (que correspon al perill d´incendi més elevat) durant aquest estiu.

Les previsions ja marcaven aquesta tendència, que s´ha acabat complint, tot i que esperàvem més superfície cremada i més episodis de calor o episodis de vent dels que finalment s´han produït.

Tot i l´excepcionalitat de la campanya pel que fa a la meteorologia, els Bombers de la Generalitat han treballat en 1.761 incendis de vegetació (d´un total de 18.372 serveis), xifra que posa en valor la gran importància de la tàctica i l´estratègia de gestió dels incendis forestals emprades pel Cos, especialment destacades en els incendis com el de Tivissa el 26 de juliol, els de l´entorn de Reus-Valls-Tarragona els dies de l´onada de calor de la primera setmana d´agost i el del cap de Creus el 19 d´agost.

Més enllà de l´extinció, els Bombers han continuat treballant en l´àmbit dels incendis forestals a través d´accions emmarcades en el camp de la formació contínua, les cremes prescrites, els projectes europeus o la col·laboració i l´intercanvi d´experiències amb altres cossos de bombers, especialment europeus (atesos els episodis viscuts a països com Dinamarca, Regne Unit o Grècia).