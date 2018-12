Centenars de metges protesten al Parlament

Centenars de metges de primària i de la sanitat concertada s'han concentrat aquest matí davant les portes del Parlament, on han traslladat les seves reivindicacions en la tercera jornada de vaga que mantenen des de dilluns per protestar per la seva sobrecàrrega de feina.

Els metges han coincidit a la porta del Parlament amb una altra protesta dels Bombers de la Generalitat, que estan llançant petards i pots de fum de colors.

El president del sindicat Metges de Catalunya (MC), Jordi Cruz, ha exigit al president del Parlament i a tots els grups parlamentaris "que tinguin en compte la salut a l'hora d'elaborar els pressupostos de l'any que ve".

"Quim Torra va dir ahir que sentia empatia pels metges, i jo li agrairia que aquesta empatia es traduís en coses pràctiques, com retribucions laborals i econòmiques", ha dit Cruz, que ha explicat que esperen una trucada aquesta tarda per prosseguir amb les negociacions amb l'ICS, "que estan avançades, però les de la sanitat concertada encara estan en bolquers".

"No podem pactar un màxim amb la primària pública i que les concertades tinguin unes condicions totalment diferents", ha advertit el president del sindicat mèdic.