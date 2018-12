Mascarell estudia presentar-se amb una llista pròpia a l'alcaldia de Barcelona

El delegat del Govern català a Madrid, Ferran Mascarell, va assegurar que no descarta presentar-se a les eleccions municipals de Barcelona pel seu compte i amb una «llista de ciutat», tot i que no hi ha res decidit, i va assenyalar que fa mesos que està treballant en un projecte que pugui unificar noms i crear una candidatura potent.

Sobre les opcions de ser alcaldable a la capital catalana, també amb la Crida, el delegat del Govern va remarcar ahir en una entrevista en el diari Ara recollida per Europa Press: «Estem parlant. Jo estic predisposat i en funció de com es vagi articulant tot faré un pas en una direcció o en una altra. No descarto presentar-me amb una llista de ciutat pel meu compte».