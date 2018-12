Els Comuns veuen «lluny» els pressupostos després de la trobada amb el Govern

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i membres de Catalunya en Comú-Podem van iniciar ahir les negociacions dels Pressupostos de la Generalitat, i mentre el primer va assegurar que hi ha acord en nou de les deu propostes que va plantejar aquest grup, els comuns van avisar que el seu suport està «molt lluny».

El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda, al costat d'altres responsables del Govern, va iniciar ahir les negociacions pressupostàries amb representants de Catalunya en Comú-Podem amb una primera reunió a la seu d'aquest departament que va durar més de dues hores. En declaracions als mitjans, Aragonès va valorar positivament la reunió amb els comuns, la primera celebrada amb els grups parlamentaris per presentar-los els Pressupostos de la Generalitat, si bé va admetre que encara han de seguir negociant i que es van emplaçar a celebrar noves trobades. No obstant això, la presidenta dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, va marcar distàncies amb aquesta interpretació «optimista» del vicepresident català en assegurar que el resultat d'aquesta primera reunió és «pessimista i bastant decebedora» quant als continguts, més enllà del to cordial. Sobre el document de 10 mesures dels comuns, Aragonès va indicar que nou d'elles ja estan sent incorporades al text dels Pressupostos del 2019, mentre que la desena, que està vinculada a la millora i inversions en transport públic, genera més problemàtica.