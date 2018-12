Més de 120 farmàcies catalanes realitzen proves per detectar de forma precoç el risc d'infecció per VIH. És en el marc del Programa de detecció precoç del VIH amb test ràpid de quarta generació i, des del 2012, han fet més de 13.700 proves. Durant el 2017, en van fer més de 3.400, segons ha facilitat el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya amb motiu del Dia Mundial de la Sida. Les proves ràpides del VIH de quarta generació faciliten coneixement de l'estat serològic, gràcies a la detecció de l'antigen p24, davant d'una possible infecció en persones amb major vulnerabilitat. Des del maig del 2012, quan es va concertar el servei, fins el desembre del 2017, s'han detectat 135 resultats reactius (10 per cada 1.000 proves). Entre el 2014 i 2017, el nombre de farmàcies que ofereixen el servei ha incrementat un 54,9% i el nombre de proves, un 111,2%.

La prova consisteix en una petita punció al dit i permet conèixer el resultat en 20 minuts, amb un alt valor predictiu, i sempre amb la garantia de confidencialitat i anonimat. En cas de resultat reactiu, el pacient és derivat a l'hospital de referència per realitzar la confirmació del resultat, previ consentiment informat.

La mitjana d'edat de les persones que va a la farmàcia a fer-se la prova se situa entre els 29 i els 33 anys. El motiu principal és mantenir relacions sexuals sense protecció amb persones que es desconeix si poden presentar infecció per VIH. El col·lectiu més vulnerable continua sent el d'homes que tenen sexe amb homes.



De prova pilot a servei concertat



El 2009 el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i l'Agència de Salut Pública de Catalunya van posar en marxa la prova pilot de detecció precoç de VIH a la província de Barcelona. El 2012 va passar a formar part de la cartera de serveis concertats i es va anar estenent arreu de Catalunya progressivament. El servei està cofinançat, i l'usuari ha de pagar deu euros.

Per al Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC), aquest és un exemple més de la importància de la gestió integrada entre els farmacèutics i la resta d'agents sanitaris per aconseguir un objectiu comú, contribuir a millorar la salut de les persones, en aquest cas la prevenció i la detecció precoç de la infecció per VIH.



Intercanvi de xeringues i manteniment amb metadona, altres programes de reducció de danys



A banda del Programa de detecció precoç del VIH amb test ràpid, altres programes de reducció de danys que es fan a les farmàcies comunitàries de Catalunya són el Programa d'intercanvi de xeringues i el Programa de manteniment amb metadona. En el cas del primer, que es duu a terme per reduir la prevalença d'infecció per VIH en persones addictes a drogues per via parenteral hi col·laboren 288 farmàcies de la província de Barcelona.

D'altra banda, el Programa de manteniment amb metadona té per objectiu apropar als usuaris els tractaments de manteniment amb agonistes opiacis, per fer-los més accessibles i incrementar-ne la cobertura per millorar el compliment del tractament i modificar les pràctiques de risc. En aquest programa col·laboren 158 farmàcies de Catalunya, que han atès una mitjana de 1.026 pacients el 2017.



Dia Mundial de la Sida



En el marc de la lluita contra la sida, el Consell de Col·legis Farmacèutics és una de les més de 100 entitats, empreses i institucions que s'han adherit al comunicat conjunt del Dia Mundial de la Sida, que ha promogut l'Agència de Salut Pública de Catalunya, amb el títol 'L'esforç conjunt cap a una resposta positiva'. Els signants del comunicat fan referència al Pla d'acció enfront del VIH i altres ITS 2016-2020 que marca "les actuacions que al nostre país es dediquen a aquest fi, amb especial èmfasi a les que faciliten que totes les persones puguin conèixer el seu estat serològic i tenir accés a un tractament precoç millorant la qualitat de vida i disminuint dràsticament la possibilitat de transmissió".