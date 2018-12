Mor una persona i dues queden ferides en un incendi a Barcelona

Una dona de 64 anys va morir de matinada en un incendi en un pis del passeig de la Zona Franca de Barcelona, al districte de Sants-Montjuïc. Els Bombers van rebre l'avís pocs minuts abans de les tres de la matinada i hi van traslladar 7 dotacions. El fum va afectar dues persones més, una de les quals va ser traslladada a l'hospital per inhalació de fum i per cremades i l'altra va ser atesa al mateix lloc dels fets. El Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (Cuesb) va acollir tres persones, una d'elles menor d'edat, que convivien amb la víctima al pis afectat. L'incendi no va provocar afectació estructural a la finca.

Durant les tasques d'extinció es va haver de tallar la circulació del passeig de la Zona Franca amb la confluència amb el carrer del Foc, restablint-se quan passaven vint minuts de les quatre de la tarda. La tinenta d'alcaldia de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Ortiz, va explicar que a l'immoble afectat per l'incendi hi convivien dos nuclis familiars diferents. Ortiz també va explicar que la víctima mortal era atesa pels serveis socials i havia rebut ajut del punt d'assessorament energètic, fet pel qual tenia tots els subministraments en regla.

Per altra banda, una persona va quedar ferida crítica en precipitar-se al buit des del seu àtic a Gavà quan estava actiu un incendi a l'habitatge, que va obligar a evacuar durant més d'una hora una trentena de veïns. L'incendi es va iniciar cap a dos quarts de vuit del matí per motius que s'investiguen. L'habitant d'aquest immoble, que va patir cremades, es va precipitar al buit i va impactar contra el pati de la planta baixa.