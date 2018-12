Una associació judicial exigeix mesures contra els atacs dels CDRs

L'Associació Professional de la Magistratura de Catalunya (APM) ha exigit al Departament de l'Interior i al ministeri de l'Interior «adoptar mesures» per evitar nous «atacs intolerables» dels autodenominats Comitès de Defensa de la República (CDRs) als jutjats catalans. Així ho va comunicar la Secció Territorial de Catalunya de l'APM, després que els CDRs aboquessin ahir, per segona vegada en menys d'un mes, fems i escombraries en diversos edificis judicials d'aquesta comunitat per «denunciar» les últimes sentències o resolucions de la justícia espanyola relacionades amb el procés.

Segons l'APM, aquestes actuacions «dels sectors més radicals de l'independentisme» són «cada vegada més habituals» i resulten «intolerables i insostenibles en un Estat de Dret». Davant d'aquesta situació, l'Associació Professional de la Magistratura de Catalunya ha exigit a les autoritats que «garanteixin la seguretat, no només dels edificis judicials, sinó sobretot dels jutges, magistrats, fiscals i resta de personal al servei de l'administració de justícia».

Els autodenominats Comitès de Defensa de la República (CDRs) van abocar ahir fems i escombraries a les portes dels jutjats de Mollet del Vallès, Sabadell, Rubí, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Mataró, Vic, Cerdanyola del Vallès, Girona, Sant Feliu de Guíxols, Figueres, Tortosa, Tarragona i Solsona.

En el seu compte oficial de Twitter, els CDRs van penjar imatges dels accessos a aquests jutjats amb restes d'excrements i bosses d'escombraries, al costat de cartells que denuncien que la justícia espanyola «és una merda». Aquesta no és la primera acció reivindicativa dels CDRs a les portes dels jutjats catalans, doncs el passat 12 de novembre aquests grups van abocar també fems i escombraries als accessos dels jutjats de Granollers, Manresa, Gandesa, Solsona, Figueras, Sant Feliu de Guíxols i Santa Coloma de Farners.