Els polítics presos en vaga de fam criden a participar en una cassolada aquesta nit

Els polítics presos que estan en vaga de fam han fet una crida a través dels seus comptes de Twitter a participar en una cassolada avui dilluns a les 21 hores coincidint amb els 10 dies que Jordi Sánchez i Jordi Turull van iniciar-la.



Tots dos han publicat a través de la xarxa social el mateix missatge: "Abans de començar, vam prendre la decisió de mantenir la protesta fins on el cos i el cap aguantin. Hi ha moltes coses a remoure en la mentalitat dels magistrats del TC i de l'opinió internacional", afirmen.



Per la seva banda, Josep Rull i Joaquim Forn, que van iniciar la vaga de fam tres dies més tard, demanen als ciutadans que si participen als actes per donar-los suport "preservin l'esperit pacífic i cívic" que sempre ha caracteritzat el moviment independentista.



Els missatges a Twitter estan acompanyats d'un cartell on es pot llegir '10 dies de la vaga de fam. Dilluns 10 de desembre a les 12 hores. Surt al balcó! #Cassolada'.





