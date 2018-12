El govern de Sánchez demana formalment una reunió amb Torra a Barcelona

El govern de Pedro Sánchez ha demanat formalment una reunió entre presidents coincidint amb la reunió del Consell de Ministres el pròxim 21 de desembre a Barcelona. Ho ha fet a través d'una carta de la vicepresidenta, Carmen Clavo, dirigida al seu homòleg de la Generalitat, Pere Aragonès, en què demana col·laboració en l'organització i desenvolupament del 21-D i afegeix que, "com és habitual en situacions semblants", seria convenien que els dos presidents mantinguessin una trobada "per reprendre el camí del diàleg constructiu". Calvo també ha enviat una carta a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en què comunica formalment la reunió que es farà a la Llotja de Mar i li agraeix per endavant la col·laboració que presta sempre el consistori.

El president de la Generalitat, Quim Torra, no descarta que la trobada s'acabi celebrant. Des de la Generalitat han insistit que mantenen sempre la via del diàleg oberta i que Sánchez sempre seria benvingut, tot i que el Govern ha reiterat la preferència de celebrar una reunió bilateral entre els dos executius al complet aprofitant el Consell de Ministres del 21-D a la capital catalana.