Aznar veu «indispensable» una intervenció indefinida de Catalunya

L'expresident del Govern José María Aznar creu que Catalunya és una comunitat fallida per culpa dels secessionistes i considera «indispensable» una intervenció «a fons de l'autonomia catalana, sense límit de temps i de totes les institucions». Aznar afirma en una entrevista a El Mundo que a Catalunya es viu una «situació insurreccional» i adverteix que «com més temps passi, més alt serà el preu» que es pagarà per això. Segons la seva opinió, el problema més gran que té Espanya és, en bona mesura, «el PSOE d'avui, el de Pedro Sánchez», que depèn de les forces independentistes que «inviten fins i tot a la kaleborrokització progressiva de Catalunya».«Seria molt desitjable (...) sortir com més aviat millor d'aquesta situació», insisteix Aznar, per a qui el PSOE ha deixat de ser un partit constitucionalista.