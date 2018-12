Acciona podrà reclamar 54 milions d'euros a la Generalitat per Aigües Ter-Llobregat

La Generalitat ha tornat a calcular la liquidació del contracte de gestió d'Aigües Ter-Llobregat (ATLL) i l'ha fixat en 53,86 milions a favor del consorci liderat per Acciona, quan el primer càlcul obligava a aquest a abonar 38,4 milions a l'administració catalana.

El departament de Territori i Sostenibilitat va explicar que 46 d'aquests milions corresponen a impostos i tributs que ja havien estat pagats per la companyia, per això insta la concessionària a reclamar-los, en primera instància, a les agències tributàries corresponents. La conselleria va assegurar, en un comunicat, que la nova proposta de liquidació del contracte es va dur a terme seguint els últims pronunciaments del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que deixava sense efecte la proposta inicial de la Generalitat, que va considerar que no procedia indemnitzar ATLL i li reclamava, a més, 38,4 milions.



Impostos i tributs

Dels 46 milions en concepte d'impostos i tributs, 42,2 es refereixen a l'impost de societats i 3,8 milions, al de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. En el cas que les agències tributàries no concedeixin el retorn dels impostos pagats, la Generalitat podria acabar finalment per abonar aquesta quantitat, segons apunten fonts de la conselleria.

La Generalitat va notificar ja la proposta a la societat concessionària, que disposa ara de deu dies per realitzar les al·legacions que consideri oportunes.