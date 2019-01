La inseguretat esdevé el principal problema per als barcelonins

La inseguretat ja és el principal problema a Barcelona. Segons els resultats del Baròmetre Semestral de la ciutat, la percepció que la inseguretat és la principal preocupació ha augmentat 15 punts respecte la darrera enquesta publicada per l'Ajuntament al juny. La inseguretat desbanca així del primer lloc la preocupació per l'accés a l'habitatge, que ocupa el segon lloc per davant de l'encaix de Catalunya a Espanya. La valoració positiva de la gestió del govern municipal també cau 12 punts respecte el juny i està pràcticament igualada amb la de persones que valoren la gestió del govern d'Ada Colau com a «dolenta o molt dolenta». A més, el 59,9% dels enquestats consideren que la ciutat ha empitjorat, malgrat que el 63,1% creuen que millorarà en el futur.

El president del grup municipal del PDeCAT, Xavier Trias, va qualificar el baròmetre de «demolidor». Trias va destacar que la inseguretat torna a ser el principal problema de la capital catalana després de 9 anys de no ser-ho i que ho és per al 21% dels ciutadans, un de cada cinc, 15 punts més que fa només sis mesos, quan era el sisè problema de la ciutat en opinió dels enquestats.

Per part seva, el president de grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, va assegurar que els resultats del Baròmetre Semestral de Barcelona que anuncien «un canvi de cicle polític a Barcelona». Collboni va afirmar que «mai un govern municipal havia tingut tant rebuig», va alertar que les «dades s'han agreujat» en els darrers mesos i va acusar l'alcaldessa d'estar «més pendent de la política i dels independentistes que dels barcelonins i els seus problemes».

El portaveu del grup municipal del PPC a l'Ajuntament de Barcelona, Javier Mulleras, va qulificar d'«incomprensible» la «inacció» de Colau contra la inseguretat a Barcelona.