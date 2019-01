La central d'Ascó-2 realitza una aturada per intervenir una canonada

La central nuclear d'Ascó va realitzar la nit de divendres a dissabte una «breu aturada», seguint els procediments establerts, en la unitat 2 per realitzar una intervenció en la canonada de sortida de vapor de la turbina principal. La central va notificar la incidència al Consell de Seguretat Nuclear per poder dur a terme l'actuació, situada al circuit secundari, «en les millors condicions de seguretat per als operaris». Segons va informar ahir la central d'Ascó, la planta es va desacoblar de la xarxa a les onze i divuit minuts de la nit de divendres, però ahir al migdia la intervenció ja estava efectuada i, a partir d'aleshores, la central es va tornar a trobar novament connectada a la xarxa elèctrica, després d'haver-se sincronitzat a la una i set minuts.

L'Associació Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV), encarregada de gestionar la central nuclear catalana situada a la Ribera d'Ebre, entre Ascó i Flix, va assegurar ahir que «aquesta incidència no ha suposat cap impacte per a la seguretat de les persones ni del medi ambient».