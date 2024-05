L'Assemblea General de l'ONU demana acceptar Palestina com a estat membre i amplia els seus drets

L'Assemblea General ha adoptat aquest divendres una resolució que demana la plena incorporació de Palestina com a estat membre i, a l'espera d'aquest possible pas, dona més drets als palestins. La resolució ha tirat endavant amb 143 vots a favor, nou en contra -entre ells Israel i els Estats Units- i 25 abstencions. El text planteja "drets i privilegis addicionals" a Palestina, que ara per ara forma part de l'ONU com a estat observador no membre. Ara bé, amb l'ampliació dels drets tindrà més representació i veu a l'Assemblea General.

La resolució apunta que "l'estat de Palestina està qualificat per ser membre" i "recomana al Consell de Seguretat que reconsideri la qüestió". El text també subratlla el "dret del poble palestí a l'autodeterminació", al "dret a ser un estat independent" i a la "fi de l'ocupació israeliana".

L'aprovació de la resolució a l'Assemblea General de l'ONU arriba després que els Estats Units vetessin a l'abril una resolució al Consell de Seguretat que hagués aplanat el camí perquè Palestina fos reconeguda com a membre de ple dret de l'ONU, cosa que els palestins fa temps que busquen i Israel ha pressionat per impedir.

A banda d'Israel i els Estats Units, també han votat en contra de la resolució l'Argentina, la República Txeca, Hongria, Micronèsia, Nauru, Palau i Papua Nova Guinea.

Després de l'aprovació de la resolució, el ministre d'Exteriors d'Israel, Israel Katz, ha considerat que és una decisió "absurda". "És un premi als terroristes de Hamàs", ha afirmat.