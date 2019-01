Torra ha gastat 120.000 euros públics en viatges a l'estranger en vuit mesos

La destinació més visitada per Torra ha estat Bèlgica.

La destinació més visitada per Torra ha estat Bèlgica. EP (Arxiu.)

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha qualificat de "barbaritat" i "inutilitat absoluta" les despeses del president de la Generalitat, Quim Torra, en viatges a l'estranger per visitar "organismes fantasmagòrics" i per mantenir "la ficció del consell de la república a Brussel·les".

Segons ha informat la Cadena Ser, Torra ha realitzat com a president nou viatges a l'estranger en vuit mesos de mandat, per valor de 120.000 euros de diners públics.

En roda de premsa, el líder socialista ha titllat de "barbaritat" aquestes xifres de despesa, però ha considerat que es tracta de la "conseqüència lògica de mantenir la ficció del consell de la república a Brussel·les".

Segons el seu parer, aquests viatges són d'una "inutilitat absoluta, perquè són una despesa que no es tradueix mai en millores de serveis públics" i "s'estan utilitzant recursos econòmics, que posem tots amb els nostres impostos, en qüestions que no reverteixen en cap interès públic per al conjunt de ciutadania".

Per això, ha reclamat que "cessi aquesta despesa absurd, més encara en un món on els mitjans electrònics permeten mantenir un contacte sense que hi hagi despesa", ha suggerit Iceta, que avui mateix ha presentat l'edició digital de la històrica revista "Endavant!", que edita el PSC amb notícies sobre el partit, però també d'actualitat.

Iceta ha avançat que el PSC impulsarà iniciatives en comissions, en el ple i per escrit per saber el volum de recursos públics dirigits a aquesta "ficció" mantinguda per Torra i que "erosiona les institucions de tots en benefici d'iniciatives privades que només responen a la voluntat de l'independentisme".

"No fa falta que ho digui cap mosso d'Esquadra: és evident que no som a cap república, que no vam aconseguir la independència i que no cal gastar ni un cèntim en reunions d'organismes fantasmagòrics", ha advertit.

I és que "una cosa és la promoció econòmica i comercial de Catalunya a l'exterior i una altra el malbaratament absurd de recursos públics", ha dit Iceta.