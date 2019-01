La ponència de reforma del reglament per investir Puigdemont es reunirà el 21

La ponència conjunta de reforma del Reglament del Parlament per procurar la investidura a distància del diputat de JxCat Carles Puigdemont es començarà a reunir el 21 de gener en sessions a porta tancada fins a l'elaboració d'un dictamen.

La ponència començarà a treballar en la redacció de la reforma del Reglament el dia 21 a la tarda a la sala 2 de la cambra legislativa catalana, segons han precisat fonts del Parlament.

Formen part d'aquesta ponència conjunta José María Espejo-Saavedra i Carlos Carrizosa (Ciutadans), Josep Costa i Albert Batet (JxCat), Marc Sanglas i Gerard Gómez del Moral (ERC), David Pérez i Ferran Pedret (PSC-Units), Susanna Segovia i Marta Ribas (Comuns), Maria Sirvent (CUP) i Santi Rodríguez (PPC).

El passat 19 de novembre el Parlament va reprendre formalment els treballs per reformar el seu reglament, una reforma mitjançant la qual JxCat vol habilitar una eventual investidura a distància de Carles Puigdemont, si bé aquesta possibilitat manca per ara del consens necessari per ser aprovada.