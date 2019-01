L´Audiència de Barcelona ordena l´ingrés a presó d´Oriol Pujol pel cas de les ITV

Una jutge de l'Audiència de Barcelona ha ordenat avui l'ingrés a la presó de l'exdiputat de CiU Oriol Pujol per complir la pena de dos anys i mig que li va ser imposada pel cas de les ITV, si bé aquesta resolució es pot recórrer, cosa que deixaria en suspens la seva entrada a la presó fins que fos ferma.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la magistrada de la secció 20 de l'Audiència, encarregada de resoldre l'execució de condemna a Oriol Pujol, ha desestimat la seva petició de commutar per treballs en benefici a la comunitat la pena de presó que li va ser imposada per haver usat la seva influència política per afavorir a empresaris afins i cobrar comissions il·legals en el cas de les ITV.

No obstant això, la resolució adoptada per la magistrada es pot recórrer, cosa que suspendria l'ingrés efectiu a la presó del fill menor de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol fins a la fermesa de la decisió, segons el TSJC.