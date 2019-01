Barcelona es reunirà amb TMB per abordar els casos d'amiant

La comissionada de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa, va explicar que durant les properes setmanes es reunirà com a presidenta de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) amb Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) per valorar conjuntament com abordar els casos dels 12 treballadors del Metro afectats per amiant.

TMB va posar en marxa al novembre una campanya d'exàmens mèdics específics al personal del Metro, i preveuen que la xifra dels casos augmenti a mesura que es vagin fent les revisions mèdiques.