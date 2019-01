Detingut un home per maltractar el seu fill de dos mesos, que està hospitalitzat

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 21 anys per maltractar el seu fill de dos mesos. El nadó està hospitalitzat i va ser el centre on es troba el que va activar el protocol per maltractament.

L'arrest es va fer en un municipi del Maresme aquest dijous a la tarda. Segons la policia catalana, està acusat d'un delicte de violència física i psíquica habitual a la llar i un altre de lesions. El detingut és de nacionalitat uruguaiana.