Capitania Marítima impedeix salpar al vaixell Open Arms al·legant motius de seguretat

El capità marítim de Barcelona, que depèn del Ministeri de Foment, va denegar ahir el permís per salpar cap a les costes líbies al vaixell Open Arms al·legant motius de seguretat, ja que no està garantit que pugui desembarcar els nàufrags que rescata en un port pròxim i segur i perquè el vaixell només pot transportar 18 persones. En la resolució de despatx que va firmar el capità marítim, Javier Valencia, va fer constar que els governs de Líbia, Itàlia i Malta no permeten el desembarcament en els seus ports dels migrants que rescata l'Open Arms, el vaixell que segueix amarrat a Barcelona i que va sol·licitar permís per salpar cap a Líbia el passat dia 8 de gener. Les denegacions de Líbia, Itàlia i Malta incompleixen la normativa internacional de rescats marítims que obliga a «reduir al mínim el temps que els supervivents estan a bord del vaixell de socors. Si no és així, «el vaixell que presta auxili pot mancar de les instal·lacions i l'equip necessaris per acollir un nombre addicional de persones a bord sense posar en perill la seva pròpia seguretat».

«Aquest és precisament el cas de l'Open Arms, que està certificat per a 18 persones i, per tant, amb més raó ha de desembarcar les persones rescatades en el mar amb la més gran rapidesa», afegeix la resolució del capità marítim.

Segons Capitania Marítima, les operacions de salvament que porta a terme Open Arms no poden complir aquestes directrius perquè «de facto el vaixell s'està veient forçat a navegar durant diversos dies, travessant el Mediterrani, per desembarcar les persones rescatades molt lluny del lloc de rescat».

La decisió de Capitania Marítima va provocar nombroses crítiques i així l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va assegurar que el consistori «arribarà fins on sigui necessari» per aconseguir que el vaixell surti del port de Barcelona. També es va manifestar en contra de la decisió la diputada d'En Comú Podem al Congrés Marta Sibina, que va anunciar que retirarà el suport al Govern de Pedro Sánchez si no soluciona la situació d'Open Arms. El grup parlamentari Units Podem-En Comú Podem-En Marea va demanar explicacions al ministre de Foment, José Luís Ábalos, que va negar arbitrarietat en la decisió i va explicar que es tractava d'un «simple acte administratiu». Qui també va demanar explicacions al Govern va ser Izquierda Unida, que volia saber «el motiu per impedir a l'Open Arms sortir del port de Barcelona i continuar amb els seus rescats». Per la seva part, el fundador de l'ONG Proactiva Open Arms, Òscar Camps, responsable del vaixell, va respondre la decisió de Capitania Marítima dient que aquest impediment implica «posar en marxa el comptador de morts perquè ara no hi ha cap vaixell operatiu al Mediterrani central».