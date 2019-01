PDeCAT, ERC i la Crida-CUP abandonen una comissió de la Paeria en solidaritat amb els detinguts a Girona

Els regidors del PDeCAT, ERC-Avancem i la Crida-CUP a la Paeria han abandonat aquest dimecres al migdia la comissió informativa de les Polítiques de Drets i Serveis a les Persones, per a la Política Cultural, de l'Educació, Esports i de la Participació com a senyal de solidaritat amb les persones detingudes per la policia nacional a Girona acusades de desordre públic.

Entre els detinguts hi havia els alcaldes de la CUP de Verges, Ignasi Sabater, i de Celrà, Dani Cornellà, així com altres persones vinculades als CDR acusades de desordres públics. Segons un comunicat del PDeCAT, l'abandó de la comissió s'ha fet també com a forma de protesta davant la repressió de l'estat espanyol al moviment independentista.