Montserrat crea una comissió per estudiar les denúncies d'abusos sexuals

El monestir de Montserrat crearà una comissió independent per recollir i estudiar qualsevol testimoni, denúncia o sospita de presumptes abusos sexuals comesos sobre menors. Aquesta decisió s'ha pres, segons fonts del monestir, «amb la voluntat de mantenir la màxima transparència i amb el compromís ferm a favor de la veritat», després de la denúncia pública feta per Miguel Ángel Hurtado, un antic escolta de Montserrat que assegura que va ser víctima, l'any 1998, de tocaments per part del pare Andreu Soler, natural de Lloret de Mar i que va morir el 2008.

La comissió independent del monestir, que obrirà un compte de correu electrònic perquè qualsevol persona pugui denunciar si ha estat víctima o coneix algun abús relacionat amb els benedictins, estarà integrada per un advocat que designarà el Col·legi d'Advocats de Barcelona i un psicòleg de la Fundació Vicky Bernadet, dedicada a l'atenció i prevenció d'abusos. També en formarà part una persona designada per la Conferència Episcopal Tarraconense, que ja té un equip especialitzat en abusos sexuals a menors i un monjo de la comunitat benedictina que actuarà com a secretari, amb veu però sense vot, perquè la intenció del monestir és que es tracti d'òrgan independent i que pugui analitzar amb plena llibertat qualsevol cas o sospita que es presenti, sigui de l'any que sigui i encara que hagi prescrit. El portaveu del monestir, el gironí Bernat Juliol, va assegurar que la comunitat està a favor que aquest tipus de delictes no prescriguin mai i que el seu compromís és dilucidar i estudiar qualsevol sospita per poder ajudar a les víctimes.

Les mateixes fonts del monestir van reconèixer que des de l'any 1998 han canviat els protocols de prevenció d'abusos dins de les comunitats religioses i que, en concret, l'Escolania de Montserrat, el prestigiós cor de veus blanques del monestir, té uns criteris de treball molt rígids que detectaria qualsevol cas.

El monestir de Montserrat ha negat en tot moment l'acusació d'encobriment dels abusos que hauria patit Hurtado i ha ressaltat que va ser la mateixa víctima i la seva família els qui van decidir en el seu moment no presentar una denúncia per aquests fets.