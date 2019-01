La Fiscalia reclamarà de nou presó per al pare del nadó mort per maltractament

La Fiscalia de l'Àrea de Mataró va presentar un escrit ahir al matí al Jutjat d'Instrucció 3 d'Arenys pe demanar una nova compareixença del pare investigat presumptament per maltractar el seu nadó de dos mesos a Pineda de Mar i tornarà a demanar el seu ingrés en presó preventiva, després que el nen morís dilluns a causa de les ferides que havia patit.

Segons fonts fiscals, la Fiscalia va sol·licitar convocar una compareixença sobre la base de l'article 505 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, per revisar les mesures cautelars imposades al pare.

L'home actualment es troba en llibertat provisional amb mesures cautelars com la compareixença setmanal al jutjat, la retirada del passaport, la prohibició de sortir del territori i la prohibició d'aproximar-se al seu fill a menys de 500 metres. Generalitat i Ajuntament de Pineda també han demanat que sigui empresonat.

El Departament de Salut va assegurar ahir que cap facultatiu va activar abans del 4 de gener el protocol de maltractament infantil per risc greu en el cas del nadó mort dilluns perquè no van identificar «cap incident» que ho motivés. Segons la investigació que ha realitzat Salut, tots els professionals que van atendre el nadó coincideixen que, mentre van ser al centre sanitari, el comportament dels pares cap al nadó no diferia del de la resta de famílies.