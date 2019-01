ERC presenta amb Bildu i el BNG la coalició per a les eleccions europees

Les forces sobiranistes BNG, EH Bildu i ERC van presentar ahir a Santiago de Compostel·la la seva coalició per a les eleccions europees «Ahora Repúblicas», amb la qual volen portar a Europa «la veu de les nacions sense estat» per «frenar el feixisme» i la «repressió». La candidatura de les organitzacions independentistes d'esquerra d'Euskadi, Galícia i Catalunya ha estat presentada en un acte celebrat a la capital gallega en el qual ha participat la portaveu nacional del Bloc, Ana Pontón; el cap de llista d'EH Bildu, Josu Juaristi; i la número dos en la candidatura d'ERC, Diana Riba.L'encarregat d'obrir l'acte ha estat l'escriptor Suso de Toro, qui la passada setmana va anunciar el seu ingrés com a militant en el Bloc Nacionalista Gallec. El dramaturg compostel·là ha recordat que l'existència de "presos polítics" obliga a "rebel·lar-se davant de l'autoritarisme" i fer front a "la idea" que les nacions sense estat "no existeixen, que són insignificants".