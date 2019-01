El ple de Barcelona aprova finalment la connexió del tramvia per la Diagonal

El ple de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar ahir la connexió dels tramvies del Besòs i del Baix Llobregat per la Diagonal, amb els vots a favor de BComú, ERC, PSC, CUP i dels regidors no adscrits, Gerard Ardanuy i Juanjo Puigcorbé. El pronunciament polític que el govern d'Ada Colau va portar al plenari sobre la iniciativa va aconseguir l'aval de la majoria necessària, després que ERC anunciés aquest dijous que votaria a favor de la proposta.

L'expedient aprovat inclou que es comuniqui a l'ATM l'establiment d'un nou conveni que adapti les tarifes tècniques perquè «la inversió pública no reverteixi en beneficis privats», estableixi un «calendari vinculant per a la implementació del model de gestió pública de la xarxa» i que l'Ajuntament presenti un projecte de «renovació urbana i de dinamització comercial de la Diagonal». A més, el document preveu crear una comissió de seguiment del tramvia, formada pels grups municipals, entitats veïnals i moviments socials.

La tinenta d'alcaldia de Mobilitat, Janet Sanz, va celebrar el suport del ple a la unió del tramvia, un fet que va insistir que no havia passat en la darrera dècada. «L'ATM ens demanava un acord i aquí està», va dir Sanz, després de subratllar que és un projecte que demanen diversos actors socials.

En declaracions posteriors al ple, el candidat d'ERC a l'alcaldia, Ernest Maragall, va dir que l'aprovació és un «primer pas». «S'havia fet un plantejament escàs, mesquí i electoralista, i ara estem fent un plantejament ambiciós, global i de corresponsabilitat metropolitana», va dir. Per la seva banda, el regidor de la CUP Pere Casas va defensar que la gestió de la xarxa sigui pública. «Posem les bases per recuperar la gestió pública del tramvia», va apuntar. Finalment, el regidor no adscrit Ardanuy va reiterar la necessitat de pensar altres formes de transport de cara al futur, mentre que Puigcorbé va celebrar l'aposta per la titularitat pública de la xarxa. Al seu torn, el regidor del PSC, Daniel Mòdol, va dirigir-se als grups que van votar en contra, i els va dir que «votin a favor» del document perquè «surt gratis», després que aquests diguessin que l'acord no era «útil».

Pel que fa als grups contràris a la proposta, la regidora del PDeCAT, Francina Vila, va acusar el govern municipal de fer «electoralisme» mentre que el regidor de Ciutadans, Koldo Blanco, va questionar si val la pena gastar 600 mil euros en aquesta infraestructura o més valdria fer-ho en una altra. Per la seva banda, el regidor del PPC, Alberto Fernández, va criticar la manca de concreció en la proposta.