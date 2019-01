Puigdemont no dirà per què va triar l´exili fins després de la sentència

L'expresident Carles Puigdemont va evitar ahir valorar les decisions d'optar per l'exili o la presó després del 27-O i ha dit que no en parlarà fins que hi hagi la sentència del judici. «Tots sabem on érem i el que vam fer, jo sempre he dit que tindré paciència fins a la sentència, després cadascú explicarà el que hagi d'explicar», va dir, al ser preguntat per les declaracions de l'exvicepresident Oriol Junqueras a Le Figaro, on deia que va quedar-se a Catalunya «per un sentit de responsabilitat amb els ciutadans». En declaracions a la premsa des d'Irlanda, Puigdemont va dir que lamenta molt que el president d'ERC «no pugui fer en persona» la conferència d'aquest vespre a Barcelona i ha reiterat que «l'adversari és l'autoritarisme de l'Estat».

Sobre Junqueras

«Desitjo que la conferència vagi molt bé, i lamento molt que no la pugui fer ell en persona, que per culpa de la repressió de l'Estat espanyol, que ha violat tots els principis polítics, democràtics i ètics, l'Oriol Junqueras no pugui fer la conferència que tindria dret a fer en persona», ha remarcat. Pel que fa a la campanya del Govern espanyol per defensar la «reputació» de l'Estat de cara al judici de l'1-O, Puigdemont va dir que és «molt sorprenent».