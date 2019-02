Desenes de persones donen suport als presos independentistes a peu de carretera

Desenes de persones s'han concentrat aquest divendres a peu de carretera per donar suport als nou presos independentistes amb motiu del seu trasllat a Madrid per l'inici del judici del Procés. A l'enllaç de la carretera local B-224 amb l'autopista AP-7, a Martorell, des de quarts de 7 h s'hi han reunit diversos manifestants que per veure passar les tres comitives policials amb els presos procedents de Mas d'Enric, Puig de les Basses i Lledoners, tots camí de Brians 2. Una hora i mitja més tard, pel mateix punt ha passat un gran autobús de la Guàrdia Civil custodiat pels Mossos d'Esquadra amb els nou acusats a l'interior per iniciar el camí a Madrid, el qual ha estat aclamat amb crits de "llibertat". Durant el pas dels presos, un fort cordó policial ha blindat els manifestants.