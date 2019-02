David Bonvehí (PDeCAT): «El judici és l'última oportunitat de l'Estat de no fer el ridícul»

El president del PDeCAT, David Bonvehí, va assegurar ahir que el judici pel procés independentista serà «l'última oportunitat de l'estat espanyol de no fer el ridícul en l'àmbit europeu» i va defensar que l'afronten amb actitud «de victòria».

En la seva intervenció al Consell Nacional del PDeCAT, Bonvehí va afirmar que el paper de la seva formació en el judici serà el d'explicar la veritat, ser un altaveu i fer pedagogia amb els «conciutadans que no estan tan involucrats en política».

També va demanar empatia a altres sectors de la resta de l'Estat, ja que va sostenir que aquesta serà una causa contra la democràcia i que el que els està passant als independentistes també els podria passar a ells.

Bonvehí va destacar que serà una «gran oportunitat per denunciar arbitrarietat i vulneració de drets civils» i va reiterar que serà un judici amb una evident falta de garanties. El dirigent del PDeCAT va explicar que defensaran que els fets que se'ls imputen «no són un delicte», que es tracta d'un judici històric i que, segons ell, no és cert que hi hagi rebel·lió i sedició.



Fer un referèndum

Bonheví va voler enviar un missatge a l'Estat i va recordar que «el PDeCAT vol conquerir la llibertat i aconseguir que es faci un referèndum sobre la independència sense tot el que ha passat fins ara». Va assegurar: «Un dia farem un referèndum, el guanyarem i mai més serà considerat un delicte».

Pel que fa als Pressupostos Generals de l'Estat, el líder de la formació va mantenir el «no» als comptes i va reiterar que la condició per donar-hi suport és que el Govern espanyol «accepti» una taula de partits amb «independents» que gestionin el conflicte amb Catalunya. «Si Sánchez vol els pressupostos que creï una taula de diàleg sobre el dret a l'autodeterminació i la situació política», va plantejar Bonvehí.

El líder del PDeCAT va assegurar que el seu partit es presentarà a les eleccions europees «sigui quina sigui la fórmula» i va afirmar que la seva formació mai va ser un problema per a la unitat i la generositat que, segons ell, necessita Catalunya.

«Si no és possible aquesta llista unitària independentista tenim altres opcions», va destacar Bonvehí, que va avisar que el PDeCAT es presentarà a Europa i que els candidats triats pel partit han de formar part d'aquesta proposta. Tot i això, va indicar que preferirien anar amb una llista unitària independentista.