Aragonès i alcaldes d'ERC veuen els presos «ostatges» d'un judici «injust»

El vicepresident català, Pere Aragonès, i una trentena d'alcaldes d'ERC van denunciar ahir que els presos independentistes són «ostatges» d'un judici «polític, injust i vergonyant» al Tribunal Suprem, i van lamentar la «impunitat» de l'Estat contra el sobiranisme. En un acte a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), una trentena de regidors republicans, al costat del vicepresident de la Generalitat i l'alcaldable per Barcelona Ernest Maragall, van llegir una declaració titulada «Alcaldes i alcaldesses per la democràcia». En aquest manifest, els alcaldes d'ERC van afirmar que «la persecució político-judicial de l'Estat no coneix límits i estan decidits a reprimir qualsevol indici de llibertat», i van considerar que el judici de l'1-O és «l'enèsima mostra de repressió política i persecució judicial» a Catalunya. «Els nostres companys s'enfronten ara a un judici polític, injust i vergonyant, precedit d'una presó preventiva de prop de 500 dies tan prolongada que fa que els nostres presos no puguin rebre cap altre qualificatiu que no sigui el d'ostatges polítics», assenyalava el text llegit pels regidors a la localitat de la qual va ser alcalde Oriol Junqueras. Però «passi el que passi», prosseguia la declaració, «no podran detenir l'anhel de llibertat i justícia», de manera que els alcaldes van avisar que no s'aturaran fins que siguin lliures i «fins a la república, si així ho vol la majoria de la societat catalana».

Els republicans van reivindicar a més la «gesta democràtica» del referèndum de l'1 d'octubre i van reafirmar el seu compromís amb la «democràcia», amb les «urnes» i amb el «mandat democràtic» de l'1-O. Per la seva banda, el vicepresident de la Generalitat i adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, va destacar el «compromís» del Govern amb «l'1 d'octubre, la llibertat, la fraternitat i la igualtat» i va assegurar que «la impunitat s'ha convertit en la norma» a l'Estat espanyol. Aragonès va reclamar al president del Govern espanyol «un compromís clar per acabar amb la impunitat contra l'independentisme», que per exemple es manifesta, segons el seu parer, en el vídeo gravat per un guàrdia civil durant el trasllat dels presos a Madrid o en la «continuïtat d'una presó preventiva que s'ha convertit en un compliment anticipat de la pena».

Durant l'acte, Ernest Maragall va assegurar que «el proper alcalde de Barcelona ha de fer el que sigui necessari per a la República» i, en el mateix sentit, Pere Aragonès va recordar que el partit republicà és «fill del municipalisme» i va voler posar en valor el paper d'aquest en la construcció republicana i en la defensa dels drets i les llibertats.