Junqueras i Romeva tornen a demanar al Suprem que ajorni l'inici del judici

La defensa d'Oriol Junqueras i Raül Romeva ha presentat un nou escrit al Tribunal Suprem on torna a demanar que ajorni l'inici del judici tres setmanes des que es va comunicar la data del mateix, és a dir, des del passat divendres. L'advocat de Junqueras i Romeva ja va fer aquesta petició el passat 28 de gener, quan encara no es coneixia la data d'inici del judici. En el seu nou escrit subratlla que cal un "termini necessari per a l'estudi de la documentació de les altres defenses que s'ha admès a tràmit". Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull han fet una petició en la mateixa línia.