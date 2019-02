Plega l´actual rector de Constantí per les investigacions d´abusos

El rector de la parròquia de Constantí i la Canonja, Francesc Xavier Morell, va deixar ahir el càrrec després que s'hagi fet públic que va ser investigat per dos casos diferents d'abusos a menors i pornografia infantil, tot i que no es van poder provar les acusacions. En un comunicat emès per l'Arquebisbat de Tarragona, Morell apunta que d'acord amb l'arquebisbe ha «decidit demanar absentar-se un temps». Afirma que va ser nomenat rector de les dues parròquies «amb la plena confiança» de l'arquebisbe, una confiança que, segons el clergue, no li ha fet falta durant tot aquest temps. Morell apunta que la decisió ve després de les notícies aparegudes als mitjans, «tot i que els fets ocorreguts no impedeixen exercir el ministeri en aquestes parròquies i en bé d'elles». Finalment, lamenta que s'hagi produït aquesta situació i demana disculpes «si algú s'ha sentit ofès». L'Arquebisbat de Tarragona va investigar l'actual rector de l'església de Sant Feliu de Constantí i un altre clergue després de ser denunciats.