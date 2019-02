Torra titlla de «farsa» el judici de l'1-O i demana a Sánchez «coratge» per reprendre el diàleg

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest dissabte a les portes de Soto del Real –després de completar les reunions amb els presos a Madrid- que el judici de l'1-O que comença el pròxim dimarts és "una farsa" i ha demanat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que tingui "coratge" per reprendre el diàleg i obrir espais per a la resolució política del conflicte. En declaracions als mitjans, Torra ha assegurat que el Govern està "cargolat" a la mesa del diàleg i ha insistit en la necessitat de parlar del dret d'autodeterminació. "Necessitem concreció i calendari, nosaltres també assumim riscos", ha sentenciat.

Torra ha fet aquestes manifestacions després de visitar al llarg del matí els presos independentistes. Primer Forcadell i Bassa a Alcalá-Meco, i després Junqueras, Forn, Romeva, Rull, Turull, Sànchez i Cuixart a Soto.

El president de la Generalitat ha assegurat que el govern i les forces independentistes no s'han aixecat mai de la taula del diàleg. "Nosaltres sempre hem portat la bandera del diàleg i l'autodeterminació", ha dit abans d'insistir que el conflicte a Catalunya necessita una solució "política".

En aquest marc ha lamentat la ruptura per part del govern espanyol després que ens els últims dies els dos executius "estàvem avançant en la concreció d'aquest diàleg". "No entenem que ha passat, perquè aquesta reculada del PSOE", ha dit abans d'assenyalar que "potser" es deu a "l'amenaça de la mobilització de l'ultradreta espanyola o les diferents ànimes del PSOE".

Per això ha demanat al president espanyol que tingui "coratge" i "valentia" per "resoldre aquest conflicte". "Nosaltres també estem assumint riscos i necessitem concreció i calendari per tirar endavant aquesta proposta", ha conclòs.

Pel que fa al procés de l'1-O, ha assegurat que el judici "no serà just" perquè el tribunal no ha permès preparar les defenses amb garanties, i perquè s'ha construït una "causa contra l'independentisme" malgrat que els responsables polítics van actuar correctament.

En aquest sentit ha assegurat que els presos mantindran sempre "la bandera del diàleg i de l'autodeterminació" i disposen de "tot el suport" de la Generalitat de Catalunya, començant per la seva, que assistirà al Tribunal Suprem aquest dimarts.

Segons el president de la Generalitat, la campanya internacional que s'ha activat en motiu d'aquest judici explicarà a tot el món "la farsa i el muntatge que s'ha construït per decapitar una idea de llibertat i autodeterminació que sempre defensarem amb el diàleg".