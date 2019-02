Un dels trens sinistrats a Castellgalí va fer set quilòmetres en direcció contrària

El tren de la línia R-12 que va xocar divendres contra un altre comboi de l'R-4 a l'alçada de Castellgalí (Bages) va circular durant set quilòmetres en direcció contrària. Així ho va confirmar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet ahir en una entrevista al canal 3/24, on va afirmar que «hi va haver una concatenació d'errors tant en la senyalització automàtica com de comunicació manual entre els dos trens i el centre de control».

Segons va explicar Calvet, «quan un tren entra contra sentit, ha d'alertar el centre de control» ja que l'habitual és que «en un tram de doble via el tren circula pel de la dreta».

Calvet va explicar que, per motius diversos -obres, per exemple, pot ser que un comboi hagi de circular pel de l'esquerra i el conductor no pot decidir per on va, sinó que la ruta li ve configurada. Amb tot, el conseller opina que algú hauria d'haver advertit que un dels dos trens anava contra direcció i que, per tant, «hi va haver comunicacions orals que ahir no es van produir». «La conducció a la vista també hi ha de ser», va afegir.

El xoc frontal entre un tren Regional de l'R-12 i un de l'R-4 de Rodalies es va produir perquè el primer es va «situar en una via en sentit contrari al que hauria de ser el seu normal desplaçament», va dir. Concretament, el comboi que anava contra direcció era el de l'R-12, que a l'estació de Manresa no va canviar de via i va seguir fins trobar-se de cara a Castellgalí amb un de l'R-4 procedent de Barcelona. El conseller va titllar la topada de «violenta».

Pel que fa a la falta de millores a l'R-4, Calvet va dir que «més enllà d'un traspàs de fa 10 anys i que és un miratge, des de la Generalitat demanem que hi hagi les inversions necessàries per posar al dia la línia». També va demanar que la línia R-4 estigui tancada fins que no s'hi facin millores.



Tres investigacions obertes

Per la seva banda, el ministre de Foment, José Luis Ábalos, va dir ahir que la xarxa ferroviària catalana necessita més inversió, però que «en principi» aquesta no és la causa del xoc de trens del divendres a Castellgalí, sinó que va poder causar-lo una concatenació d'errors humans.

Ábalos va afegir que ell mateix va reiterar davant el Congrés i el Senat que la falta d'inversions a Catalunya és evident, però no creu que tingui a veure amb el sinistre: «Una altra cosa és la causa d'aquest accident, que no té a veure amb les inversions, en principi».

«Perquè no descartem una concatenació de fallades humanes, també, lògicament, derivades de com està funcionant el servei», va dir. En preguntar-li si es pot atribuir l'accident a la fallada del sistema de fre d'emergència, va respondre que «no ha estat aquest el problema», sinó que un tren circulava en direcció contrària, i ara ha de descobrir-se per què.

Per aclarir les causes de l'accident, Ábalos va assegurar que hi ha tres investigacions obertes, una de Renfe, una altra d'Adif i la tercera de la Comissió d'Accidents Ferroviaris, a més de la que instrueixen els Mossos d'Esquadra com a policia judicial, que ahir van fer una inspecció ocular i van començar analitzar el contingut de les caixes negres dels dos trens sinistrats.

En un parell de dies, segons el ministre, es podrà tenir un informe preliminar dels fets, al marge dels resultats de les investigacions. El jutge que investiga el cas va autoritzar a mig matí d'ahir els tècnics de Renfe i Adif a accedir al lloc del sinistre per iniciar els treballs per poder restablir el servei.

Renfe calcula que l'encarrilament dels trens que van protagonitzar la col·lisió durarà unes 40 hores, a les quals s'afegiran 17 hores més, el temps estimat per reparar les instal·lacions danyades, fet que suposa que almenys fins dimarts la línia no tornarà a poder estar operativa.



Tres ferits greus

L'alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno, es va mostrar impotent pel mal funcionament del servei ferroviari al seu pas per la comarca del Bages i va reclamar un tren en condicions per a aquesta zona. Després de ser atesos durant diverses hores pels equips de emerfencia, per professionals d'atenció primària dels ambulatoris dels municipis de la zona i en hospitals, ahir encara romanien hospitalitzats dotze dels ferits en l'accident, tres d'ells en estat greu.

L'única víctima de l'accident mortal de divendres a la línia de tren que uneix Manresa i Barcelona és una jove cordovesa de 26 anys que feia poc que treballava a Renfe com a maquinista. La maquinista va quedar atrapada a la cabina i els bombers no van poder rescatar el seu cos fins ja de matinada i va ser traslladat directament a la Ciutat de la Justícia de Barcelona.