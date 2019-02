La defensa de Junqueras i Romeva: «L'autodeterminació és sinònim de pau i no de guerra»

L'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu van den Eynde, ha denunciat aquest dimarts durant les qüestions prèvies al judici de l'1-O que la causa "atempta contra la dissidència política". Van den Eynde ha argumentat la "vulneració" de diversos drets fonamentals, com ara la llibertat ideològica, la llibertat d'expressió o el dret de manifestació. "Tots els drets de la Constitució s'han restringit en aquest procediment", ha dit l'advocat, que ha afegit que s'ha "tret" Junqueras de "l'arena política" perquè no s'han respectat els seus drets polítics. Van den Eynde, que ha denunciat que el jutjat d'instrucció 13 de Barcelona està fent una "causa general", ha assegurat que "l'autodeterminació és sinònim de pau i no de guerra".

Durant el seu discurs, Van den Eynde ha desgranat els drets fonamentals que considera vulnerats en la causa. "Estem davant d'un judici excepcional", ha dit, "i aquesta part ho creu perquè s'han produït excepcions a vegades afectant el nucli dur de drets fonamentals". "Hi ha regles fins i tot en la guerra i fer justícia és mantenir la civilització", ha reblat.

L'advocat de l'exvicepresident i l'exconseller d'Exteriors ha denunciat que "la causa atempta contra la dissidència política". Entre els drets fonamentals que considera vulnerat hi ha la llibertat ideològica. "Cap llei, ni internacional ni europea, impedeix la secessió subestatal", ha assegurat, "l'autodeterminació és sinònim de pau i no de guerra". Van den Eynde considera que la causa judicial "impedeix el desenvolupament legítim" d'aquesta ideologia.

Un altre dret que la defensa de Junqueras veu vulnerat és el de la llibertat d'expressió. "Existeix una qüestió catalana que s'ha de deixar expressar", ha assegurat, "els catalans protestem perquè estem políticament exclosos de determinades decisions". Per a Andreu van den Eynde, ha denunciat que la causa "atempta al dret a protestar" i ha instat les acusacions a treure "les cassolades, el llançament d'avions de paper o els càntics populars, perquè van contra la proposta i el relat ofèn".



Junqueras, fora de "l'arena política"



Van den Eynde també considera que la causa és una "suspensió indeguda dels drets polítics" i que, de fet, "a Junqueras l'han tret de l'arena política". De fet, ha dit que en alguns moments se'ls ha "assimilat a terroristes". L'advocat creu que s'ha mantingut el seu client a la presó per risc de fuga perquè "ja no es podia seguir dient que hi podia haver reiteració delictiva", i ha afegit que "no es pot impedir" al Parlament debatre sobre la independència de Catalunya. En aquest sentit, ha lamentat que s'hagin suspès de funcions diputats presos i ha recordat que Jordi Turull va tornar a ser empresonat enmig d'un debat d'investidura.

En el seu discurs durant les qüestions prèvies, l'advocat ha citat la decisió del tribunal alemany d'Schleswig-Holstein sobre el cas de l'expresident Carles Puigdemont per fer referència al delicte de rebel·lió. "Si m'haguessin preguntat a mi fa dos anys si això era un delicte de rebel·lió, hauria dit que era impossible", ha assegurat.

Van den Eynde també ha denunciat que hi hagi diverses jurisdiccions que estiguin investigant "el mateix" i la "causa general" que suposa la instrucció del jutjat número 13 de Barcelona. "La causa general és nul·la d'arrel, tot el material és inservible per al procediment", ha dit, tot denunciant falta de transparència de la investigació d'aquest jutjant. També ha qüestionat com la causa es va repartir al jutjat 13.

La defensa de Junqueras i Romeva també veu vulnerat el principi de presumpció d'innocència i ha posat com a exemple d'una autobús que "va demanant que no s'indultin els presos". "Això sembla el far west", ha dit.



"Tots els drets constitucionals restringits"



Van den Eynde ha denunciat que "tots els drets de la Constitució s'han restringit en aquest procediment" i ha fet un llistat de vulneracions que considera que s'han fet al seus clients. "Fins i tot s'ha vulnerat la llibertat de culte, perquè no s'ha deixat al senyor Junqueras anar a missa a la presó".

L'advocat no ha demanat expressament de nou la llibertat dels seus clients i s'ha limitat a recordar que el tribunal pot prendre la decisió quan ho consideri.



Proves i testimonis



Durant la seva intervenció, l'advocat de Junqueras ha tornat a demanar algunes proves i testimonis que el tribunal ha denegat, com ara que siguin citats com a testimonis l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, la secretària general d'ERC Marta Rovira, el senador del PP Ignacio Cosidó i el periodista Carlos Enrique Bayo. Van den Eynde també ha demanat incorporar una nova prova a la causa, un àudio i un vídeo en relació a la presumpció d'innocència.