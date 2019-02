Els bisbes catalans demanen perdó i es comprometen a investigar els abusos

Els bisbes de Catalunya van demanar ahir «perdó» pels abusos a menors comesos per religiosos, dels que senten «vergonya i dolor», i es van comprometre a aclarir tots els fets del passat, a eliminar qualsevol mena de tolerància o encobriment i a ajudar les víctimes en el seu restabliment.

En una nota conjunta després de la reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense que van mantenir durant dos dies a Tiana, els bisbes van condemnar «rotundament» els abusos a menors «i la cultura que els fomenta o justifica», perquè consideren que «són un greu problema que afecta a tota la societat. I l'Església, com a part de la societat, també es veu afectada».

«Demanem perdó a les víctimes i ens solidaritzem amb el seu dolor; i també a totes les persones a les quals el coneixement d'aquests fets va escandalitzar i va fer trontollar la seva confiança a l'Església», assenyalen els bisbes, dies després d'aparèixer nous casos d'abusos presumptament comesos pels capellans de Constantí (Tarragonès), Arbeca (Garrigues) i Vilobí d'Onyar (Selva) i un monjo de Montserrat.

«Patim i preguem per les víctimes, que han quedat marcades en la seva vida. En solidaritat amb tots els qui hagin patit algun tipus d'abús i amb les seves famílies ens comprometem a col·laborar en l'aclariment dels fets del passat i trobar la manera d'ajudar a les víctimes en el seu restabliment», afegeixen els prelats.



Actuar «amb determinació»

Tots els bisbes de les diòcesis catalanes es van comprometre a actuar «amb determinació per protegir els nens i els adults vulnerables, eliminant tota mena de tolerància o encobriment i per erradicar de les nostres comunitats i de tota la nostra societat la cultura de l'abús sexual, econòmic, de poder i de consciència».

També es van conjurar per «adoptar rigoroses mesures de prevenció, que impedeixin la seva repetició, a partir de la formació d'aquells a qui els seran confiades missions de responsabilitat i educatives».

Els bisbes també consideren «just» valorar «la dedicació generosa i madura de tants capellans i religiosos, d'educadors a les escoles i el temps lliure, cap als nens i joves, i les seves famílies», per la qual cosa demanen que no hi hagi «ombra de sospites generalitzades», a l'hora que recorden «el dret de tota persona a la presumpció d'innocència».

Els responsables de les deu diòcesis catalanes reiteren el seu «ferm compromís amb el compliment de la legislació vigent, canònica i civil».



Ministeri fiscal

En aquest sentit, recorden que cal posar en coneixement del Ministeri Fiscal els fets que poguessin constituir delicte contra la llibertat i indemnitat sexual i insten les víctimes a què denunciïn els fets davant les autoritats civils.

Es van comprometre igualment a informar a la Congregació per a la Doctrina de la Fe de qualsevol cas d'abús fonamentat.

«Estem atents a allò que el papa Francesc, reunit pròximament amb els presidents de les conferències episcopals del món, determini per combatre aquestes accions deshonestes i delictives que tant afecten l'anunci de l'Evangeli», agreguen els prelats.



«Pecat horrible»

Els bisbes van instar els seus capellans que en totes les celebracions religioses de dimecres que ve de cendra, 6 de març, a l'inici de la Quaresma, es resi i es dejuni d'una manera especial per les víctimes dels abusos.

Els bisbes també fan seva la determinació del Papa, que assenyala que «l'abús sexual és un pecat horrible, completament oposat i en contradicció amb allò que Crist i l'Església ens ensenyen».