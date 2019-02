Javier Zaragoza: «Alemanya va incomplir palmàriament la llei en no lliurar Puigdemont»

El fiscal del Tribunal Suprem Javier Zaragoza ha carregat aquest dimecres en el judici del procés contra la Justícia alemanya per incomplir "palmàriament" el marc legal de l'ordre de detenció europea en rebutjar lliurar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per rebel·lió.

Una decisió, la dels tribunals alemanys, que "no pot servir per descartar" que es cometés aquest delicte, pel que la Fiscalia acusa nou líders independentistes catalans al Tribunal Suprem, entre ells l'exvicepresident Oriol Junqueras.

Així ho ha argumentat Saragossa en el judici, on ha criticat la "indeguda intromissió" de l'Audiència d'Schleswig Holstein en "la jurisdicció dels tribunals espanyols" quan només va accedir a lliurar Puigdemont, que segueix fugit, pel delicte de malversació.

El fiscal creu que el tribunal alemany va convertir l'euroordre en "una ordre europea d'enjudiciament", és a dir, "va assumir les funcions d'enjudiciament" i va entrar a valorar el fons de l'assumpte, la intensitat de la violència o "elements incriminatoris" contra Puigdemont, que s'ha convertit en el gran absent del judici.

Va creure així, ha prosseguit Saragossa, "que podia enjudiciar els fets" i va actuar "incomplint palmàriament el marc jurídic europeu regulador de l'euroordre" Segons el fiscal, si aquesta decisió l'hagués pres un tribunal espanyol, la causa hagués incorregut en "nul·litat de ple dret".

Després de la negativa del tribunal alemany a lliurar a Puigdemont per rebel·lió i sols accedir a fer-ho per malversació, el jutge instructor del procés, Pablo Llarena, va retirar totes les euroordres contra els líders independentistes a l'estranger, que segueixen fora del país i no seran jutjats en aquest procediment.

