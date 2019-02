Casado i Rivera critiquen el «cinisme» de Junqueras

El president del PP, Pablo Casado, i el líder de Ciutadans, Albert Rivera, van criticar la incoherència i el «cinisme» de l'«estimo Espanya» proclamat ahir per l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras durant la seva declaració en el judici del procés al Tribunal Suprem. Per a Casado, estimar Espanya és «incompatible» amb intentar «acabar» amb la seva democràcia. De la seva banda, Rivera va subratllar que els que l'estimen no tracten de «liquidar-la» ni donen «cops d'Estat».

Una visió ben diferents a la del president de la Generalitat, Quim Torra, que va aplaudir la declaració del líder d'ERC: «Quin gran exemple i dignitat!». Ho va dir en una publicació a Twitter, en la qual va celebrar que Junqueras fes esment al fet que es considera un pres polític, del fet que «el dret a l'autodeterminació és irrenunciable», i que s'ha de seguir intentant exercir-lo.

Pel que fa al vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va constatar que –malgrat haver estat en presó preventiva– havia vist Junqueras «més fort», «ferm» i amb els ideals «més clars que mai».



Sense quòrum

La comissió d'Empresa i Coneixement del Parlament va aixecar la seva sessió poc després d'iniciar-se per falta de quòrum per a les votacions en no anar-hi els diputats de JxCat, ERC i la CUP. La diputada de Cs María Luz Guilarte va expressar la indignació per l'absència dels partits independentistes.