Vídeo: Renfe aparta un vigilant de seguretat de Sants acusat de racisme

Renfe ha demanat aquest divendres a l'empresa de seguretat Ombuds que aparti del servei un vigilant de l'estació de Sants de Barcelona acusat per la plataforma Es Racismo de demanar el bitllet, empènyer i tractar amb actitud fatxenda i violenta" un viatger de Rodalies per motius racistes.



Fonts de Renfe informen que el vigilant ja està apartat com a mesura cautelar i que estan revisant la seva actuació pel tracte al viatger, per la qual cosa han obert un expedient informatiu.



A més, l'operadora ferroviària ha sancionat Ombuds per l'actitud del vigilant, segons ha informat en un comunicat, en el qual també indica que "Renfe censura qualsevol tipus d'actitud discriminatòria per la raó que sigui contra qualsevol persona".





Racismo en la RENFE.

Esta vez en la estación de Sants (Barcelona). Un guardia de seguridad empuja y actúa con actitud chulesca y violenta contra un viajero de cercanías. El único al que pidió el billete. #RenfeRacista



Así actúa la "seguridad" contra lo cuerpos racializados. pic.twitter.com/WoSteV0EEJ — Es Racismo (@esracismosos) 14 de febrero de 2019

"En el moment en què qualsevol empresa signa un contracte amb Renfe, a més d'oferir el servei amb la qualitat d'acord amb el que figura en el contracte, se li exigeix respecte i educació amb els ciutadans", afegeix el comunicat.Es Racismo va difondre aquest dijous un vídeo en el seu compte de Twitter en què apareixen els fets, ha criticat que el vigilant va demanar el bitllet només al viatger afectat, encara que no havia comès cap infracció, i ha considerat: "L'agent de seguretat no actua així per casualitat, és coneixedor de la criminalització racial (que contribueix a reforçar) i sap que a l'espai públic pot actuar així sense impediments".Un agent dels Mossos d'Esquadra va identificar el vigilant, ha informat el cos policial.