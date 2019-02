La Crida vol impulsar una candidatura «unitària i transversal» per les eleccions

La Crida vol impulsar una candidatura "unitària, transversal i sense partidisme" de cara a les eleccions generals del 28 d'abril. En una nota de premsa d'aquest dimecres al matí, l'associació impulsada per Carles Puigdemont i presidida Jordi Sànchez insta partits i ciutadans a subscriure un manifest que aposta per l'organització d'una llista que representi al Congrés i el Senat "l'interès nacional" de Catalunya de celebrar un referèndum pactat amb l'Estat, reconegut per la comunitat internacional, i que incorpori "l'esperit de l'1-O".

El secretari general de la Crida, Toni Morral, atendrà els mitjans avui a els 18:30 hores al local de l'associació, abans d'una reunió extraordinària del govern de la direcció.

El manifest apel·la a la societat catalana perquè doni un suport "explícit, massiu i il·lusionat" a aquesta "unitat d'acció d'interès nacional" davant l'Estat, i que subscrigui el text a favor d'una candidatura "de país". La Crida troba de "vital importància" que els catalans i catalanes puguin votar una llista electoral que reflecteixi "la diversitat i pluralitat" de la societat, i on puguin convergir a defensar, a les Corts espanyoles, amb "il·lusió, determinació i valentia" el dret a decidir.

L'associació, que té Carles Puigdemont com a president fundador, considera que en el proper cicle electoral d'eleccions al Congrés i Senat, municipals i europees, es "posarà a prova la maduresa i la força del moviment sobiranista" per a plantejar amb "èxit", davant l'Estat, l'objectiu d'aconseguir el reconeixement internacional al referèndum.

Fonts de la Crida consultades per l'ACN apunten que, segurament, se seguirà la mateixa estratègia de cara a les eleccions europees, a fi de reclamar també una llista unitària del sobiranisme. D'altra banda, cal recordar que la pròpia Crida consultarà als seus associats com ha d'afrontar les eleccions del 28-A. De moment, continua la incògnita sobre si l'associació vol concórrer amb la seva marca tant a les Corts com a l'Eurocambra.