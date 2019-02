La fiscalia demana dos anys de presó per a Villarejo per calúmnies i denúncia falsa

La Fiscalia de Madrid ha sol·licitat dos anys de presó per a l'excomissari de la Policia Nacional José Manuel Villarrejo pels delictes de calúmnies, un any, i denúncia falsa, un altre any, contra el director del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Félix Sanz Roldán. Pel que fa al delicte de denúncia falsa, l'escrit d'acusació recorda que l'1 de juny del 2017 Villarejo va presentar una denúncia contra Sanz Roldán i contra un periodista del diari 'El País'. En ella posava de manifest la publicació el 25 de maig d'un article en l'edició impresa del diari, signat pel periodista denunciat, amb el títol 'Els tentacles de Villarejo en el món judicial', en la qual apareixia una fotografia de l'acusat que corresponia, segons afirmava ell mateix, a una operació antiterrorista a la qual havia intervingut com a agent encobert per infiltrar-se en una xarxa de fonts relacionades amb el jihadisme.

En aquesta fotografia apareixia baixant d'un avió a la zona de pistes de l'aeroport de Melilla i que, sempre segons Villarejo, formava part d'un dossier que el CNI té en els seus arxius i que hauria estat facilitada a aquest periodista pel CNI, amb el coneixement i autorització de Sanz Roldán, la qual cosa seria constitutiu, en la seva opinió, d'un delicte de descobriment i revelació de secrets, i d'un delicte de col·laboració amb activitats d'organitzacions terroristes.

La denúncia ni tan sols va ser admesa a tràmit i el jutge va ordenar l'arxivament de les actuacions. No obstant això, Villarejo va interposar un recurs de reforma i subsidiari d'apel·lació que també va ser rebutjat i es va confirmar l'arxivament.

Pel que fa al delicte de calúmnies, la fiscalia afirma que el 5 de juny de 2017, al programa 'Salvados', de La Sexta TV, l'acusat va manifestar que Sanz Roldán havia amenaçat de mort a l'amiga íntima del rei Joan Carles I Corinna zu Sayn-Wittgenstein, "sent conscient que no era cert".